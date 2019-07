Il n'a jamais fait aussi chaud à Uccle que ce jeudi: une température de 39,7 degrés a été mesurée, un record, indique le météorologue David Dehenauw sur Twitter. "Il n'a jamais fait aussi chaud là depuis 1833!!", commente-t-il. Par ailleurs, le record national grimpe encore un petit peu. Une température de 40,7 degrés a ainsi été mesurée à Beitem, en Flandre occidentale. Le précédent datait de midi, avec 40,6 degrés à Kleine Brogel (Limbourg).

En Wallonie, on atteint pour la première fois la barre des 40 degrés. Cela s'est passé à Chièvres.

Les concentrations d'ozone sont également très élevées. Le seuil européen d'information pour les concentrations d'ozone dans l'air, fixé à 180 microgrammes d'ozone par mètre cube d'air, avait été dépassé à 15 endroits à 15h00, a annoncé la Cellule interrégionale de l'Environnement (Celine) sur Twitter. A Dessel (238 µg/m³ à 14h00) et Bree (237 µg/m³ à 15h00), on flirte même avec le seuil d'alerte européen, établi à 240 µg/m³.

Les prévisions météo

En soirée, le risque d'une averse isolée subsistera. Durant la nuit, le temps deviendra généralement sec avec la présence de nuages moyens et élevés. Les minima resteront très élevés avec, sur la plupart des régions, des valeurs comprises entre 19 et 26 degrés.

Vendredi, la journée débutera sous le soleil mais davantage de passages nuageux sont attendus dans le courant de la journée. Un vent d'ouest à nord-ouest se lèvera graduellement. L'atmosphère deviendra plus instable et quelques ondées orageuses isolées pourraient se développer l'après-midi. Le temps sera encore très chaud avec des maxima de 24 degrés le long du littoral à 38 degrés (ou plus) en Campine. La nuit suivante, les températures baisseront graduellement avec un risque croissant de pluie ou d'averses orageuses.

Durant le week-end, le temps se dégradera nettement avec retour d'averses orageuses parfois assez fortes. Le mercure oscillera autour des 26 degrés.





Carte des zones de chaleur à prévoir et leur évolution cette semaine: