Chaque habitant de la province sera donc tenu de rester chez lui entre 23h30 et 6h, sauf en cas de déplacements obligatoires vers l'hôpital ou au travail. Le masque, lui, sera obligtatoire dans tous les lieux publics et dans les endroits où la distance d'1m50 ne peut pas être respectée. En ce qui concerne les sports de contact, ceux-ci seront totalement interdits, sauf pour les jeunes de moins de 18 ans. Le télétravail devra être la norme là où il est possible. Les marchés sont dorénavant traités comme les magasins à Anvers, c'est-à-dire qu'il est obligatoire d'y aller seul, ou avec des mineurs quand personne d'autre ne peut garder les enfants.









Suite à la hausse importante du nombre de cas de coronavirus à Anvers, plusieurs acteurs du monde politique et scientifique avaient appelé à prendre des mesures plus drastiques dans cette partie du pays. Tous les événements ou fêtes sont désormais interdits. Les salles de fête doivent donc fermer, tout comme les centres de fitness.

La cellule de crise provinciale s'était réunie lundi après-midi à Anvers afin de prendre des mesures sanitaires supplémentaires à celles annoncées précédemment par le Conseil national de sécurité (CNS). Vers 22h30, à l'issue de la dite-réunion, plusieurs nouvelles règles ont été annoncées, parmi lesquelles l'instauration d'un couvre-feu, l'obligation du port du masque sur tout le territoire de la province et l'interdiction des sports de contact.