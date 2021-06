Lorsque la fin du confinement a été annoncée, c’est en chœur que les Belges ont poussé un soupir de soulagement. Un soulagement face à la fin partielle et progressive de nombreuses injonctions gouvernementales. Et la liste des assouplissements pourrait s’agrandir à l’issue du Comité de concertation de ce vendredi.

Alors que certains s’en réjouissent, d’autres expriment des appréhensions face à ce déconfinement progressif. Caroline, par exemple, s’est rendu compte qu’elle n’avait plus très envie de voir du monde. "C’est très bizarre parce que j’ai envie de revoir mes amis et de sortir, mais, lorsque l’on me propose quelque chose, je refuse. Ça me fait sortir de ma zone de confort que j’ai adoptée depuis plus d’un an maintenant", confie-t-elle.