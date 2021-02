L'infectiologue anversoise, Erika Vlieghe, a lancé dimanche un appel à s'abstenir de "râler" face à la crise du coronavirus.

La présidente du GEMS, le groupe d'experts qui conseille le gouvernement, ne nie pas que la crise sanitaire et les mesures qui l'accompagnent pèsent lourdement sur la population mais, à ses yeux, se plaindre sans cesse ne va pas aider à se sentir mieux. "Si on ne cesse de se répéter entre nous: c'est horrible et on n'en peut plus, alors c'est sûr que l'on n'en pourra plus. Je ne veux en aucune manière nier à quel point c'est très lourd pour tout le monde et certainement pour toute une série de groupes, comme beaucoup de gens à risque ou nos jeunes, c'est incontestable. Mais, à l'inverse, je pense, je l'ai déjà dit et maintenant je vais le mettre sur mon pull, que nous devons arrêter de râler", a-t-elle déclaré sur le plateau de "De Zevende Dag" (VRT).

L'infectiologue met en avant les progrès réalisés par rapport à l'an passé. "Il y a exactement un an nous avions le premier patient corona et nous avions bricolé des unités de test dans des containers devant les hôpitaux. Nous étions pris dans la tempête des gens qui revenaient d'Italie. Nous ne pouvions réaliser que quelques dizaines de tests par jour, maintenant on peut en faire des dizaines de milliers", a-t-elle rappelé.

"Nous avons toute une stratégie de vaccination. Elle va trop lentement à notre sens mais on a pu vacciner tous les centres de soin résidentiels. La mortalité y a chuté et nous voyons beaucoup moins de foyers. C'est un progrès énorme dont on ne parle pas assez. Mais c'est un réel progrès", a-t-elle ajouté.

La déclaration a suscité des réactions, notamment dans les rangs politiques. Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, a tweeté: "Râler est une des dernières libertés qui n'a pas été réduite. C'est légitime dans une démocratie. On doit savoir l'entendre. Demain, j'imprime un pull 'ensemble, accélérons la vaccination!' ce sera plus utile".