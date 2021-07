Allocation de transition pour les jeunes veufs: "Pour moi, c’est plutôt une allocation de survie…" Société Annick Hovine

En février 2020, Christophe, le mari de Delphine, décède brutalement d’un choc septique dû à une infection. Une mort foudroyante et inattendue. Delphine, alors âgée de 38 ans, se retrouve seule avec leurs deux enfants en bas âge : Julia (deux ans et demi) et le petit James, qui n’avait que huit mois.