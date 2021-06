Qui d’entre nous a envie de recevoir ses visiteurs dans sa chambre à coucher ? Personne ! Il faudrait avoir le même réflexe pour les personnes avançant en âge. Le droit à avoir son intimité, c’est fondamental. La résidence services et soins cumule les avantages de la résidence services, où on vit chez soi, et la sécurité, les soins et le personnel des maisons de repos et de soins.