Les médecins généralistes sont priés de les vacciner avec le vaccin Johnson & Johnson, rapportent vendredi Het Nieuwsblad et Gazet van Antwerpen. A partir de la semaine prochaine auront lieu les prochaines vaccinations à domicile des plus de 85 ans. Pour les personnes plus âgées qui ne sont pas à même de se rendre dans un centre de vaccination, la vaccination à domicile est possible. Il est envisagé de laisser cette tâche au soin des médecins généralistes.

Le professeur Jan De Maeseneer, membre de la task force vaccination, estime que chaque médecin généraliste devra vacciner entre 10 à 20 personnes à domicile, soit un total de 100.000 Belges.

Pourtant, les autorités ne vont pas privilégier le transport des vaccins Pfizer ou AstraZeneca disponibles depuis les centres de vaccination vers des personnes âgées affaiblies. "Nous conseillons à nos médecins généralistes d'attendre, pour la vaccination à domicile, que le vaccin de Johnson & Johnson soit disponible", recommande Roel Van Giel, de l'association de médecins généralistes Domus Medica.

Johnson & Johnson a annoncé que les États membres de l'UE seraient livrés dans la seconde moitié du mois d'avril. Les personnes qui doivent être vaccinées la semaine prochaine, mais qui ne peuvent pas quitter leur domicile en raison de leurs circonstances, devront donc attendre un mois de plus.

Pourtant cela ne semble pas être un problème selon M. De Maeseneer. "Il suffit d'une dose du vaccin de Johnson & Johnson pour être protégé. Ainsi, il sera plus rapide de recevoir une injection de Johnson & Johnson le mois prochain que d'attendre la deuxième injection de, disons, AstraZeneca. Ainsi, les personnes non mobiles seront également protégées en temps utile".