Pourquoi Bruxelles compte-t-elle moins de personnes vaccinées chez les plus âgés que les autres régions? Comment y remédier? Société Tom Guillaume

© belga

Avec un taux de vaccination des 75 ans et plus qui s’élève à 69 % pour la première dose, Bruxelles se retrouve à la queue du classement de la couverture vaccinale chez les plus âgés. Comment expliquer ce retard, alors que la vaccination avance au même rythme que dans les autres régions ? Plusieurs raisons sont invoquées.