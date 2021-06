Trois semaines après que la chasse à l'homme ait été lancée, Jürgen Conings reste introuvable. Si l'enquête semble faire du surplace depuis quelques jours, un indice de taille a été retrouvé ce jeudi 10 juin: le sac à dos du fugitif. Il se trouvait à cet endroit, selon le Parquet, depuis plusieurs jours ou semaines. Le militaire en fuite l'aurait abandonné pendant sa cavale. La zone où le sac a été retrouvé avait pourtant été passée au peigne fin par les autorités, lors des semaines précédentes. Comment se fait-il donc qu'elles n'aient pas mis la main dessus plus tôt ? Selon le Parquet, le sac a "peut-être" été oublié pendant les fouilles.

Quoi qu'il en soit, le contenu du sac a permis aux enquêteurs d'en savoir plus sur Conings et sur son armement. Ce qu'ils ont trouvé n'est toutefois pas rassurant. En effet, dans le paquetage, figuraient de nombreuses munitions, laissant présager qu'il est plus lourdement armé que ce que les forces de l'ordre imaginaient. D'autant plus qu'ont été retrouvées des munitions pour fusil de chasse, arme que les autorités n'avaient pas compté parmi celles qu'il avait probablement emportées.



Le sac contenait également des médicaments et des provisions.



Le tribunal procède à présent à de plus amples analyses, notamment en vue de trouver des traces ADN, afin de pouvoir affirmer de façon certaine qu'il s'agit bien là des affaires de Jürgen Conings.