Le Conseil national de sécurité s'est réuni une nouvelle fois ce mercredi 13 mai. La Première ministre, Sophie Wilmès (MR), a ensuite pris la parole pour présenter les mesures d'assouplissement qui entreront en vigueur ce lundi 18 mai. Elle a également insisté sur le fait que la prochaine phase du déconfinement (NDLR: la 3) n'aurait pas lieu avant le 8 juin. Une décision qu'Erika Vlieghe, à la tête du groupe d'experts chargés de l'Exit strategy, a salué et expliqué. "Ce n'est pas le moment de foncer tête baissée", a estimé la cheffe du service des maladies infectieuses de l'hôpital universitaire d'Anvers.

Selon cette dernière, il est primordial de d'abord évaluer l'impact des premières mesures du déconfinement. Les experts estiment qu'il faut ainsi attendre environ deux semaines pour pouvoir constater si oui ou non les assouplissements ont eu des répercussions sur l'évolution de l'épidémie. "Nous ne connaissons donc pas encore réellement l'impact des changements du 4 et 11 mai, et certainement pas les répercussions des assouplissements du 18 mai, nous devrons d'abord prendre connaissance de cela, a précisé Erika Vlieghe, au micro de VTM. C'est pour cette bonne raison que nous avons décidé d'attendre le moins de juin pour éventuellement poursuivre le déconfinement."



L'experte a toutefois admis être inquiète au sujet des conséquences de la réouverture des magasins et de l'autorisation de recevoir à nouveau des gens chez soi (quatre personnes maximum). "Ça, combiné au beau temps et au fait que tout le monde en a marre (...), fait que nous attendons avec inquiétude de voir ce que ça donnera au niveau du nombre de cas, du taux de reproduction du virus,...", a-t-elle expliqué.



Cependant, l'experte a reconnu que ces assouplissements étaient nécessaires, même si "cela faisait beaucoup en un laps de temps assez court". "C'est maintenant notre tâche d'être prudents, a affirmé Erika Vlieghe. N'allons pas trop vite. Si tout se passe bien, on pourra passer à l'étape suivante."



Elle a également tenu à mettre une nouvelles fois les Belges en garde quant à un possible relâchement face au respect des mesures. "L'épidémie n'est pas encore terminée", a-t-elle conclu.