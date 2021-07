Comment un pays est-il classé "à très haut risque" ? L'Inde, longtemps accablée par l'épidémie de coronavirus, devait-elle vraiment sortir de cette liste? Explications.

Depuis le 3 juillet dernier, l'Inde n'est plus considérée comme "un pays à très haut risque" par la Belgique. Autrement dit, les résidents indiens peuvent à nouveau se rendre sur notre territoire, moyennant des mesures sanitaires strictes (voir ci-dessous). Pourtant, l'Inde est toujours aux prises avec le variant delta et, depuis quelque temps, avec le variant "delta plus", encore plus contagieux. Sans compter que la campagne de vaccination patine toujours. Mais alors, comment se fait-il que ce pays d'Asie ne soit plus considéré comme "à très haut risque"?



(...)