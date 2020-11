D'après les données du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), la Belgique est le pays d'Europe le plus touché par l'épidémie de coronavirus. Elle détient le plus haut taux d'incidence (le nombre de contaminations au regard de la population), avec 1702.1 nouveaux cas de Covid-19 par 100.000 habitants sur les 14 derniers jours, indique l'ECDC. Selon les chiffres publiés par Sciensano ce dimanche, l'incidence s'établit même à 1.753.



Pour quelles raisons la Belgique est-elle autant touchée ? Pour l'infectiologue, Erika Vlieghe, il s'agit d'un mix de plusieurs choses. D'abord la position de la Belgique sur la carte européenne : "Il y a des variables qui sont difficiles à changer comme que notre position dans l'Europe. On est un pays de trafic. Il y a une très forte densité de population", a-t-elle avancé sur le plateau de RTL.



L'ancienne présidente du GEES évoque aussi le manque de préparation des autorités belges fasse au risque d'une pandémie . "Beaucoup de pays ont commencé à faire des préparations en cas de pandémie depuis des dizaines et des dizaines d'années après 2003 et le Sras. Chez nous, malheureusement, ce fut très limité ou fragmenté. On a jamais d'exercices nationaux." "Ça n'a jamais été une priorité dans les budgets. Il faut avoir une politique de santé publique très prévoyante", regrette Erika Vlieghe.



L'infectiologue pointe également un autre problème. Selon l'ex-présidente du GEES (le groupe d'expert en charge du déconfinement), toutes les indications des scientifiques n'ont pas été bien suivies par le monde politique, après la première vague. "En tant qu'experts, nous avons conseillé des choses et ça a duré assez longtemps avant qu'on agisse", déplore-t-elle.