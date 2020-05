Pourrons-nous tomber amoureux avec le visage masqué? © DEMOULIN BERNARD Société St. Bo.

Depuis le 4 mai, la Belgique a amorcé son déconfinement. Par étapes et sous de strictes conditions de sécurité, parmi lesquelles le port du masque, des "bulles" pour les échanges sociaux et la distanciation physique. Si peu à peu, la vie reprend son cours, "il faut faire attention à ne pas faire comme si de rien n’était, avertit Jérôme Englebert, docteur en psychologie, maître de conférences à l’ULiège, psychologue et psychothérapeute, à ne pas faire comme si une vie sociale avec masque, c’était exactement la même chose qu’une vie sociale sans masque ou comme si on pouvait vivre sans corps mais avec la médiation des dispositifs numériques".