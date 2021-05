Gand avait un air d'avant coronavirus ce vendredi. Avec le week-end prolongé, la réouverture des terrasses et des commerces ainsi qu'un petit soleil, près de 20.000 personnes ont été recensées au même moment dans l'axe commercial, Lange Munt et Veldstraat, ce vendredi midi. Il s'agit là de la plus forte affluence depuis le début de la crise sanitaire.



Pour preuve, en début d’après-midi, le baromètre qui mesure la densité de fréquentation de l'axe commercial est resté rouge, le niveau le plus élevé, pendant plusieurs heures.



Si le bourgmestre de Gand s'attend à pareille affluence demain samedi, Marc Van Ranst y est allé de son petit conseil: "Restez en dehors des zones les plus fréquentées et cherchez des alternatives. Mettez votre masque buccal et allez dans un autre endroit si vous voyez qu'il y a vraiment trop de monde", a-t-il expliqué à nos confrères de Het Laatste Nieuws.