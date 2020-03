"Protéger le droit à la santé, oui, bafouer les autres, non" © AFP/KENZO TRIBOUILLARD Société J.-C.M.

Depuis plusieurs semaines, le gouvernement fédéral et d’autres entités, confrontés à la crise sanitaire provoquée par la propagation de l’épidémie du coronavirus, ont pris toute une série de mesures qui ont, qu’on le veuille ou non, restreint les libertés et droits fondamentaux des citoyens. Pas plus tard que jeudi, la Chambre a voté une loi accordant les pouvoirs spéciaux à ce gouvernement fédéral… minoritaire.