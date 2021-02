Quand recevrez-vous votre invitation?

Si certains Belges prioritaires ont déjà eu l'occasion de se faire vacciner en janvier et février, plus de 95% de la population attend toujours ses deux doses tant convoitées. Et pour certains, cette attente peut susciter des questions: quand recevrai-je mon invitation à me faire vacciner? Sous quelle forme se présentera-t-elle? Que faire si je ne peux pas me présenter au rendez-vous ? Lalibre.be vous répond.

La date à laquelle vous recevrez votre invitation dépendra de votre profil. Si vous faites partie des groupes prioritaires, à savoir les plus de 65 ans, les personnes à risque ou les personnes occupant une "fonction essentielle", vous pourrez vous faire vacciner à partir de la fin mars. Si vous n'entrez pas dans ces catégories, il faudra attendre la fin du mois de mai pour obtenir votre vaccin, sous réserve des livraisons des doses.



Quoi qu'il en soit, vous recevrez en tout cas une invitation deux semaines avant la date de votre rendez-vous dans votre centre de vaccination.

Sous quelle forme recevrez-vous votre invitation?

L'invitation vous sera envoyée sur trois canaux différents: par courrier postal, par SMS, et par e-mail. Mais rassurez-vous, il n'y a rien à faire : votre numéro de téléphone et votre adresse e-mail seront transmis au gouvernement par le biais de votre caisse d'assurances.

Quelles informations se trouveront sur votre invitation?

L'invitation comprend trois pages avec différentes informations. Sur la première, vous trouverez un QR code que vous devrez présenter au centre de vaccination le jour de votre rendez-vous, ainsi qu'un lien vers sur le site web sur lequel vous devez vous enregistrer. La deuxième page comprend le jour et l'heure exacts de votre convocation. À noter que vous serez convoqué à deux dates différentes, pour chacune des deux injections. Enfin, la troisième page contient différentes informations utiles sur la vaccination en elle-même.

Que faire après avoir reçu votre invitation?

Une fois votre convocation reçue, il faudra confirmer votre rendez-vous. Pour ce faire, vous pouvez vous enregistrer via le lien reçu dans votre invitation, ou sur le site jemevaccine.be. Les personnes qui ne sont pas en mesure d'utiliser Internet peuvent également confirmer leur rendez-vous par téléphone via le numéro qui figure sur l'invitation papier.

Que faire si je ne suis pas disponible le jour du rendez-vous?

Si vous n'êtes pas disponible le jour du rendez-vous, vous pourrez en prendre un autre, via les mêmes plateformes que celles énumérées ci-dessus. À savoir que tout employé aura le droit de s'absenter de son lieu de travail, avec maintien de sa rémunération, afin de se faire vacciner.

S'il est évidemment conseillé à tout le monde de se faire vacciner, afin d'atteindre le seuil des 70% requis pour l'immunité collective, le vaccin reste non-obligatoire. Le choix est donc laissé au citoyen de confirmer ou non son rendez-vous.