La plaque a été inaugurée ce mardi par Sophie Wilmès (MR) et Christos Doulkeridis (Ecolo).

Le Roi a exprimé ses "regrets", ce mardi 30 juin, dans une lettre adressée au président Tshisekedi à l'occasion du soixantième anniversaire de l'indépendance du Congo. La Première ministre Sophie Wilmès a, pour sa part, estimé que "l'heure était venue pour la Belgique d'entamer un parcours de vérité" dans un discours prononcé à la maison communale d'Ixelles. À la suite de la cérémonie, la Première ministre a inauguré une plaque commémorative de l'indépendance du Congo. Mais petit bémol: cette dernière contient pas moins de quatre fautes.

Les erreurs, repérées par le quotidien flamand De Standaard, ne concernent que la partie néerlandophone. On peut ainsi lire sur la plaque "het verjaardag" à la place de "de verjaardag" et "ingehuld" au lieu de "ingehuldigd" (qui signifie "inauguré"). Qui plus est, le terme "burgemeester" est mal orthographié puisqu'il manque un "e". Enfin, la République démocratique du Congo est traduite par Democratische Republiek van Congo, un "van" ayant été visiblement ajouté.