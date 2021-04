3.114 personnes sont actuellement hospitalisées à cause du Covid-19 en Belgique. Un chiffre qui, en moyenne sur ces deux dernières semaines, tend à diminuer, même si, en prenant les chiffres au jour le jour, le nombre de nouvelles admissions varie entre légère hausse et baisse. Aux soins intensifs, où la situation inquiète les soignants, il y a encore 938 Belges pris en charge.



En ce qui concerne les contaminations au coronavirus, elles sont à la baisse. Entre le 10 et le 16 avril, 3.448 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, en recul de 2% par rapport à la semaine précédente. Le taux de reproduction du virus - le rapport entre le nombre de test anti-Covid effectués et le nombre de tests positifs - se situe à 0,96 et n'est donc pour l'instant pas supérieur à 1. Mais le taux de positivité lui, est plutôt élévé, car il tournait ces derniers jours autour de 10%.

Pour expliquer tous ces chiffres, les experts du centre de crise ont pris la parole vers 11h.