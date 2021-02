Quelle est la situation du coronavirus en Belgique? Dans les chiffres dévoilés par Sciensano ce mardi, on note une baisse du nombre de contaminations (-5% par rapport à la semaine précédente) et des décès (-19,3%).

Des signes encourageants? Les experts ont fait le point ce mardi en conférence de presse. "Nous tenons toujours bon car le plateau que nous connaissons depuis des semaines se poursuit", a d'emblée noté Yves Van Laethem. "La baisse des contaminations que nous connaissons en ce moment n'est pas liée à la diminution du nombre de tests. Au contraire, nous avons augmenté le nombre de tests", a précisé le porte-parole interfédéral. Si en Flandre et en Wallonie, les nouvelles contaminations diminuent, à Bruxelles, en revanche, elles augmentent. Les provinces de Namur et de Flandre Orientale connaissent elles aussi une augmentation. Mais cela n'empêche pas que les contaminations diminuent dans toutes les tranches d'âge, surtout chez les plus vieux.

Si on s'intéresse aux nouvelles hospitalisations, on a une légère hausse (+2%) par rapport à la semaine précédente. Au niveau des soins intensifs, on est repassé au dessus des 300 patients. Mais "on a toujours une petite augmentation en début de semaine", a temporisé le docteur.

Au niveau des décès, le nombre continue à diminuer (-19%). Mais il y a toujours 39 décès par jour.

Quid du suivi des contacts dans les écoles?

La Belgique est l'un des rares pays qui a réussi à garder vaille que vaille la plupart des écoles ouvertes. Pour rappel, il s'agissait là d'une priorité voulue par les politiques et les experts. "Mais cela demande beaucoup d'efforts, de la part des élèves, des parents, des enseignants et du psycho-médico-social", a rappelé le virologue.

Etant donné que "l'école est un grand bateau", il faut agir rapidement lorsque des nouvelles contaminations apparaissent, a-t-il poursuivi. "Dans certains cas, des écoles ont été fermées, mais c'est une minorité de cas. Très souvent, il suffit de faire du testing et de mettre en quarantaine les élèves qui ont eu un contact à haut risque."