Entre le 15 et le 21 janvier, les hôpitaux ont admis en moyenne 125 nouveaux patients atteints du Covid-19 chaque jour (+3%), selon les chiffres provisoires de l'Institut de santé publique Sciensano publiés vendredi matin. Le nombre de personnes hospitalisées des suites du coronavirus s'élève à 1.941 (stable), dont 338 (stable) en soins intensifs.

Entre le 12 et le 18 janvier, 1.963 cas de Covid-19 ont été dépistés en moyenne par jour (-6%). Le taux de reproduction du virus remonte à 1,04, contre 1,03 la veille.

Le coronavirus a, par ailleurs, coûté la vie de 49 personnes en moyenne par jour entre le 12 et le 18 janvier, en recul de 9%.

Depuis le début de l'épidémie en Belgique, 686.827 cas de contamination ont été dépistés et 20.620 personnes sont décédées des suites du virus. Il y a eu en outre 50.637 cas admis à l'hôpital depuis le 15 mars 2020.

A ce jour, 141.800 personnes se sont fait vacciner contre le coronavirus, principalement dans la tranche des 80 ans et plus. "Le bout du tunnel est de plus en plus en vue pour nos maisons de repos mais nous n'y sommes pas encore", a commenté Yves Van Laethem.

D'ici peu de mois la campagne de vaccination va s'accélérer de manière à toucher également le reste de la population, avec également l'arrivée des nouveaux vaccins.

Pour le moment, le virus a toujours la main dans le match mais nous avons encore nos deux meilleurs joueurs : la vaccination et le printemps", illustre l'expert.

"La situation reste fragile, sur un plateau trop élevé pour les systèmes de santé, d'autant plus que le nombre de cas et d'hospitalisations ne semble plus diminuer".

La baisse des cas continue à Bruxelles et en Wallonie mais augmente de nouveau en Flandre (+2%). Cette augmentation concerne essentiellement les enfants et la population active.

Le point sur les hospitalisations

"C'est la première fois que nous avons une hausse des hospitalisations depuis un mois" (+3%). Ceci est particulièrement marqué ces derniers jours. L'âge moyen des personnes hospistalisées est légèrement moins élevé que ce que nous avons connu précédemment.

Le nombre de décès continue en revanche de diminuer.