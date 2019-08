La fin des vacances d’été approche à grands pas, et il est temps de préparer la rentrée des classes. Beaucoup ont déjà eu la chance de partir prendre le soleil loin de la Belgique, mais la météo des prochains jours sera là pour leur donner du baume au cœur.

Les prévisionnistes annoncent ainsi du soleil et des températures clémentes pour toute la semaine, et cela devrait se prolonger jusqu’au début du mois de septembre.

Les écoliers vont donc faire leur rentrée avec du beau temps, une bonne nouvelle pour tout le monde. "La fin août sera estivale avec des températures supérieures à la moyenne, indique Pascal Mormal, météorologue à l’IRM. Il ne faut toutefois pas s’attendre à des données exceptionnelles, il n’y aura pas de canicule dans les jours à venir."

On peut donc espérer des journées très agréables après une première moitié d’août quelque peu mitigée. "La première partie du mois d’août n’était effectivement pas terrible, mais les prochains jours vont rattraper le coup pour offrir des moyennes au-dessus des normales de saison, calcule-t-il. C’est une situation similaire à celle qu’on avait connue en 2016, avec une belle fin d’été."

Notons qu’en météorologie, l’été représente la période entre le 1er juin et le 31 août. De quoi tirer un premier bilan. "L’été 2019 aura été très généreux et remarquable. Mais on ne peut pas pour autant parler de record, comme en 2018. L’été 2019 ne fera pas partie du top 3 historique."

De quoi vite oublier ce mois d’août mi-figue, mi-raisin, d’autant plus que l’automne pourrait réserver de belles surprises. "Les tendances actuelles prédisent une belle arrière-saison et un beau mois de septembre. On ne peut pas strictement parler d’un été indien puisque ce phénomène concerne plutôt les mois d’octobre et de novembre. Pour être précis, on utilise cette formule quand il refait très doux après les premières gelées. Le terme est souvent utilisé un peu abusivement."