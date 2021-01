Tout d'abord, une bonne nouvelle : les hospitalisations et les décès continuent à diminuer. "C'est un point favorable, surtout si on compare aux pays qui nous entourent. Nous avons l'impression que les vacances de Noël ont été bien gérées." Si on examine les données de Google Mobilité, on peut voir que durant ces vacances de Noël, beaucoup de personnes sont restées à la maison. "On se rend compte que le 31 décembre et le 1er janvier, nous sommes restés à la maison respectivement 21 et 28% de plus que les autres années. Nous sommes plus restés chez nous qu'aux Pays-Bas et en France, mais moins qu'au Royaume-Uni et en Allemagne. Globalement, la mobilité a été moindre à la Noël que lors des vacances de Toussaint."



Par contre, et c'est un point négatif, le nombre d'infections ne diminue pratiquement plus. "Ceci est lié au fait que le nombre de tests a été modifié, entre une période de vacances où peu de tests ont été pratiqués et une période où plus de tests ont été faits, notamment au retour de vacances." Le virologue est d'ailleurs revenu sur ces derniers chiffres. "5% des nouvelles contaminations sont dues aux voyageurs au retour de vacances." Comme le biostatisticien Geert Molenberghs l'avait déjà expliqué ce matin, le taux de positivité est de 3,7% chez les voyageurs. Un pourcentage qui varie d'un pays à l'autre. Yves Van Laethem en a d'ailleurs profité pour rappeler à toutes les personnes qui ressentiraient des symptômes d'appeler leur médecin généraliste. "N'attendez pas d'avoir de la fièvre", a-t-il conseillé.

Si on analyse les chiffres de plus près, on remarque que les nouvelles contaminations diminuent chez les enfants de moins de 10 ans, mais augmentent chez les trentenaires et les + de 70 ans. Les nouvelles contaminations diminuent en Flandre, stagnent en Wallonie mais augmentent à Bruxelles. "C'est probablement lié au retour de vacances." Il y a également une diminution lente des lits occupés par les patients Covid. "Nous pourrions atteindre le chiffre de 75 admissions par jour courant du mois de février", a confirmé le porte-parole.

Quid dans les maisons de repos?

L'évolution est globalement favorable. La première semaine de janvier, les chiffres ont diminué à Bruxelles et en Wallonie et sont restés stables en Flandre. Au niveau des maisons de repos qui ont actuellement au moins un cas de Covid, on en est à 20% en Flandre, 17% en Wallonie et 9% à Bruxelles. "Les maisons de repos qui connaissent de gros clusters, donc plus de 10 cas sont de 6% en Flandre, 3% en Wallonie et, point remarquable, il n'y en a pas à Bruxelles."

Les décès dans les maisons de repos continuent également de diminuer. Mais il y a eu 11.343 résidents de maisons de repos décédés durant la pandémie, soit 58% du total des décès constatés en Belgique.