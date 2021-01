Si les indicateurs restent au vert, certaines communes belges présentent tout de même un important nombre de contaminations. Il faut toutefois tenir compte de divers paramètres dans l'analyse des données présentées par Sciensano . Anvers est actuellement la ville la plus touchée par le coronavirus. Comme on peut le voir sur le tableau ci-dessous, l'agglomération a relevé le plus grand nombre de cas sur les 14 derniers jours, avec 1.300 nouvelles contaminations. Gand, Charleroi et Liège figurent à la 2e, 3e et 4e place de ce classement des villes les plus "contaminées" sur les 14 derniers jours, avec respectivement 564, 318 et 300 nouvelles infections. La ville de Bruxelles occupe le 7e rang (255 nouveaux cas) et la commune de Schaerbeek, par exemple, la 8e position (253 cas).

© Sciensano



Si ces chiffres sont les plus élevés répertoriés, il faut toutefois les "relativiser" dans la mesure où certaines de ces villes comptent un grand nombre d'habitants. Prenons le cas d'Anvers: la ville connaît le plus de contaminations mais c'est aussi la ville belge la plus peuplée. En réalité, les 4 premières villes de ce classement (Anvers, Gand, Charleroi et Liège) sont les villes les plus importantes du Royaume, en termes de densité de population.



Pour voir réellement quelles sont les villes ou communes qui se détachent négativement ou connaissent un pic de contaminations, il faut tenir compte de l'incidence. L'incidence correspond au nombre de nouveaux cas des 14 derniers jours divisé par la population de la commune, multiplié par 100.000. Si l'on tient compte de ce paramètre, le classement établi par Sciensano change radicalement.

Sur le tableau ci-dessous figurent les 20 communes qui ont compté le plus grand nombre d'infections vis-à-vis du nombre d'habitants sur les 14 derniers jours. La commune flamande de Zulte trône en tête, avec une incidence de 963 (soit 152 contaminations pour 15.800 habitants). Suivent, toujours du côté flamand, Veurne (incidence de 711) et Kortemark (incidence de 685). En comparaison, Anvers, qui avait au total le plus de nouveaux cas, présente elle une incidence de... 238.

La première commune wallonne est Sainte-Ode, qui arrive au 5e rang avec une incidence de 575. Il faut cependant ici aussi relativiser: il n'y a eu "que" 15 nouveaux cas mais la commune ne compte que 2.600 habitants. Lobbes, en province du Hainaut, suit juste derrière à la 6e place de ce classement (avec une incidence de 567: soit 33 cas pour 5.800 habitants).

© Sciensano



A noter que la première commune bruxelloise a figuré dans ce classement par "incidence" est Jette. Elle occupe le 247e rang, avec une incidence de 201 (soit 106 nouveaux cas pour 52.700 habitants).