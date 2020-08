Suite aux fortes températures, bon nombre de personnes ont beaucoup de mal à supporter leur masque. Ce week-end, à la Côte, les touristes d'un jour étaient d'ailleurs nombreux à ne pas le porter, ce qui est évidemment très problématique. Même en cas de fortes chaleurs, le virus, lui, continue à se répandre !





Que faut-il faire?





1. Cela semble évident, mais il faut éviter de se rendre dans des zones où le port du masque est demandé. "Si vous devez absolument vous y rendre, préférez les masques en tissu plus léger ou les masques chirurgicaux en papier, plus agréables à porter", explique Antoine Iseux.





2. Ne pas mouiller son masque. ça a beau rafraichir sur le moment, cela va favoriser l'apparition de germes et diminuer sa capacité protectrice. D'ailleurs, si vous transpirez plus que d'habitude, vous devez également changer de masque plus souvent. Il est par exemple impensable qu'un travailleur de l'horeca, enfermé dans une cuisine, garde le même masque toute la journée! Dès que le masque devient mouillé, il perd de son efficacité.





3. Si vous vous trouvez dans une zone où il faut porter le masque et que vous ne souhaitez plus le porter, éloignez-vous. Rendez-vous dans une zone où il y a moins de gens, dans laquelle vous allez pouvoir respecter les distances de sécurité. A ce moment-là, vous pourrez retirer votre masque et souffler un peu.