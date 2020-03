Le confinement a une influence négative sur le moral et génère des tensions relationnelles pour de nombreuses personnes, notamment pour les femmes, les célibataires et les personnes diplômées, ressort-il de la deuxième vague d'une étude de l'UAntwerpen. Les scientifiques y évaluent comment les mesures pour lutter contre la pandémie de Covid-19 influencent la population. L'université anversoise appelle mardi à participer massivement à la troisième édition de son questionnaire. Certains groupes en particulier signalent des répercussions sur leur état psychologique. "Nous le constatons entre autres chez les personnes de moins de 70 ans, les femmes, les célibataires, les personnes à niveau de scolarisation élevé, les travailleurs à temps partiel et les personnes confrontées à des symptômes du Covid-19, qu'elles soient elles-mêmes malades ou qu'il s'agisse d'un membre de leur famille", explique Pierre Van Damme, épidémiologiste à l'UAntwerpen. "Le stress relationnel augmente, notamment entre les adolescents et les parents", ajoute-t-il.

Un tiers des participants ont indiqué dormir moins bien et rencontrer des problèmes de concentration.

Trois personnes sur quatre travaillent à domicile. Les répondants affirment pour la plupart se saluer désormais à distance. Les personnes âgées de 13 à 45 ans ont plus de contacts physiques que les autres groupes, observent les experts. Les gens qui souffrent d'autres maladies ont quant à eux moins de contacts que les autres, quel que soit leur âge.

Les participants qui ont déjà rempli l'étude sont invités à réitérer l'expérience, afin de pouvoir observer une évolution des comportements dans le temps. "Il est crucial que les participants remplissent le questionnaire chaque semaine", explique le professeur Philippe Beutels. "Nous pouvons ainsi mieux prévoir l'évolution future de l'épidémie, aider les hôpitaux à s'y préparer et veiller au bien-être de la population", précise-t-il.

L'ULB collabore à présent à l'étude, soutenue à l'origine par l'UHasselt et la KULeuven.

Le questionnaire est disponible ce mardi de 10h00 à 22h00 en français, en néerlandais, en allemand et en anglais. Il se répétera chaque semaine.