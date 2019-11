Je suis en train de lire, dans l’édition du Livre de poche, un monumental ouvrage signé Laurence Rees et intitulé “Holocauste”. L’auteur essaie de répondre à la question de savoir pourquoi l’extermination des Juifs a pu avoir lieu.

Du développement des convictions antisémites d’Adolf Hitler, qui pouvait se reposer sur un terreau fertile dans l’Allemagne de l’après Première guerre mondiale, à la fin de la Seconde guerre mondiale, l’historien britannique livre une analyse vertigineuse de la période où furent mises en place les lois de Nuremberg et les camps de concentration.

Aux pages 88 et 89 de mon édition, il évoque le témoignage d’Arnon Tamir, un juif allemand qui était écolier à Stuttgart dans les années ‘20. Celui-ci écrit: “ Mon meilleur ami s’est joint aux autres pour crier en choeur ‘cochon de juif, sale cochon de juif’. J’ai vite appris que j’étais différent et que j’étais vu différemment et je suis rentré à la maison en pleurant...”

Cette phrase m’a fait penser à ce qu’endurent quotidiennement toutes celles et tous ceux, écoliers, joueurs de football, passagers de tramways ou de trains, simples passants, qui doivent subir quolibets, injures, cris de singe,menaces et parfois coups parce qu’ils n’ont pas la “bonne” couleur de peau ou l’orientation sexuelle “normale”.

Plus loin Arnon Tamir écrit ceci: “tous les maîtres n’étaient peut-être pas expressément antisémites et il y en avait un, un ancien général major, le visage couvert de cicatrices, qui disait: 'oui, dans mon régiment, il y avait des Juifs honnêtes et courageux'. Mais on avait l’impression que ce qu’il voulait dire, c’est que dans les autres régiments ou parmi les Juifs qu’il ne connaissait pas, il y avait des gens vraiment lâches et ignobles.”

Ce passage-là m’a fait penser à tous ceux qui affirment, la main sur le coeur, “je ne suis pas raciste, d’ailleurs je connais des Noirs (ou des Nord-africains) qui sont bien élevés, honnêtes, polis, intelligents, etc”. Comme s’ils constituaient une sorte d’exception à la règle voulant que tous les autres soient violents, agressifs, voleurs, bêtes à manger du foin, sournois, insincères, etc.

Bref, ce court passage, qui n’est qu’une goutte d’eau dans la démonstration édifiante de Laurence Rees à propos de la manière dont l’une des plus terrifiantes abominations de l’Histoire, voire la plus ignoble de toutes, a été rendue possible, m’a donné la chair de poule par son implacable simplicité. Cela fait quelques heures qu’il me tardait de vous en proposer la lecture. C’est chose faite.