On le sait, nombre de bourgmestres de stations balnéaires de la Côte belge ont pris des arrêtés de police interdisant l’accès à leur commune aux "étrangers", même à ceux qui y seraient propriétaires d’une résidence secondaire. Ils ont été imités par leurs homologues de certaines communes rurales wallonnes. Des barrages et des contrôles ont été mis sur pied pour refouler ceux qui n’auraient pas été mis au courant de la mesure ou qui tenteraient d’y échapper.

Mais sur quelle base juridique les bourgmestres ont-ils édicté une telle interdiction ? Le droit de propriété et la liberté de déplacement ne sont-ils pas bafoués ? Nous avons posé ces questions à Me Maxime Chomé et la réponse est non.