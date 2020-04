Va-t-on assister au retour massif des enfants dans les garderies ? Écoles et crèches s’organisent malgré cette grosse inconnue. De nouvelles balises côté flamand pour rattraper le retard dans la formation.

Pour les écoles, l’anticipation de ce qui se passera dans les semaines à venir est un vrai casse-tête. Les directions sont en effet confrontées à une énorme inconnue, entre autres points d’interrogation : combien d’enfants (re)prendront-ils le chemin des garderies ? On parle bien ici de celles qui, depuis la suspension des cours, ont continué à accueillir les enfants du personnel soignant et d’autres parents en première ligne. Jusqu’ici, très peu d’élèves se sont présentés, surtout dans le maternel et le primaire.