Désinfection des vestiaires et casiers, sens de circulation dans l'eau, jeux... : voici la nouvelle expérience des nageurs à Etterbeek

Ce mercredi 1er juillet marque le véritable départ des vacances scolaires. C'est aussi ce jour qui marque la réouverture des cinémas, des parcs d'attractions ou encore des piscines publiques. Installée le long de la rue des Champs, en plein coeur d'Etterbeek, la piscine de l'Espadon, a donc accueilli, ce mercredi matin, ses premiers nageurs après plus de trois mois de fermeture. Des nageurs évidemment ravis de pouvoir à nouveau pratiquer leur sport favori. C'est le cas de Wassim. Avant le confinement, l'Etterbeekois venait jusqu'à quatre fois par semaine se vider la tête en nageant quelques dizaines de longueurs. "Quand j'ai su que la piscine allait rouvrir aujourd'hui, je n'ai pas hésité, explique-t-il, le bonnet vissé sur la tête et les lunettes de natation couvrant ses yeux. Avec mon nouveau boulot, je ne pourrai plus venir que deux ou trois fois sur la semaine mais c'est déjà ça. Ne pas pouvoir nager durant trois mois a provoqué un énorme manque.