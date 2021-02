Relancé par la classe politique depuis quelques jours et par l’arrivée du beau temps, le débat autour de la potentielle réouverture des terrasses des bars et restaurants remue les acteurs de l’Horeca. Cette possibilité soulève plusieurs interrogations, notamment celle de la rentabilité. Ouvrir son bar ou son restaurant avec sa terrasse uniquement est-il intéressant économiquement ?

Pour Kemal, gérant du Live Central Park à Schaerbeek, la réponse est non. "C’est clairement se tirer une balle dans le pied. On perd beaucoup de trésorerie pour peu de capacité d’accueil de notre clientèle. On ne peut pas se sauver juste avec les terrasses."

À Liège, le responsable du restaurant Les Sabots d’Hélène, Marc Carnevale, partage cet avis. "Ce serait complètement ridicule de rouvrir uniquement avec les terrasses pour deux raisons : premièrement, si on rouvre, on perd notre droit passerelle, et donc on sort nos serveurs, commis de cuisine et autre personnel de leur accès au chômage. Et deuxièmement, ça risque de pénaliser les restaurateurs qui survivent grâce à la vente à emporter."