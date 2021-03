Si les hospitalisations sont en baisse, les nouvelles infections au coronavirus repartent, par contre, légèrement à la hausse. Entre le 2 et le 8 mars, 2.422 nouvelles contaminations ont été dépistées en moyenne par jour, soit une augmentation de 2% par rapport à la semaine précédente, selon les derniers chiffres donnés par Sciensano ce vendredi.

Steven Van Gucht a commencé la séance en présentant les dernières données de l'épidémie de Covid-19 en Belgique. La hausse des nouvelles infections semble ainsi se confirmer : "Nous assistons à nouveau à une augmentation des taux d'infection, alors que le nombre d'hospitalisations stagne", a déclaré Steven Van Gucht.

Un taux d'infection plus élevé chez le jeunes

Cette hausse est en particulier marquée chez les enfants de moins de 10 ans, pour lesquels la hausse est de 29%. Le taux d'infection le plus élevé reste chez les adolescents, et les personnes de 20 et 30 ans. Les nouvelles infections ont lieu en majorité sur le lieu de travail, qui représente 40% des clusters la semaine dernière.

Du côté des hospitalisations, les chiffres se stabilisent. "On est toujours sur le même haut plateau depuis pas mal de semaines", précise Yves Van Laethem. Avec 146 nouvelles hospitalisations la semaine dernière, c'est une baisse de 6%. Le nombre de lits occupés en soins intensifs continue par contre à augmenter.

"Au niveau des décès nous continuons cette lente diminution", en particulier dans les maisons de repos et de soins. Il y a en moyenne 26 décès par jour, soit une baisse de 3% par rapport à la semaine dernière.

Campagne de vaccination

27% des plus de 85 ans ont reçu leur première dose de vaccin. Au total, 6% de la population belge a reçu une première injection, avec un coup d'accélérateur la semaine dernière puisque 150.000 personnes ont été vaccinées.

Antoine Iseux, du centre de crise national, est ensuite revenu sur les mesures d'assouplissement décidées par le dernier comité de concertation, à savoir l'élargissement de la bulle sociale à l'extérieur, en vigueur depuis lundi. Il insiste sur le fait que les rassemblements doivent se faire à l'extérieur, que ce soit dans un parc public, dans un jardin ou une terrasse privés, et dans le respect des distances sociales.

Le beau temps responsable des nouvelles infections ?

Si la journée du 8 mars a comptabilisé le plus grand nombre d'infections par jour depuis le début de l'année, est-ce lié aux rassemblements en extérieur lors de l'épisode de beau temps ? "Il est difficile de dire sur un chiffre l'impact d'un week-end ensoleillé", a déclaré Yves Van Laethem. On sait que le lundi, il y a toujours plus de nouveaux cas car on récupère les tests des personnes qui ne sont pas allées se faire dépister pendant le week-end, précise le porte-parole interfédéral. "Un peu de patience pour tirer des conclusions".