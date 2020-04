Les mesures de sécurité instaurées depuis le début de la crise sanitaire ont un impact sur le rythme de vie des croyants.Ainsi, pour les musulmans de Belgique, les cinq prières par jour - et notamment la prière du vendredi qui rassemble plus de monde que les prières quotidiennes - ne sont plus autorisées à la mosquée, les lieux de culte étant fermés.

Un frein dans la pratique ? Pas du tout, puisque les prières peuvent se faire à domicile. Les mosquées étaient d’ailleurs de moins en moins fréquentées avant même que les mesures de distanciation sociale ne soient imposées. "La pratique musulmane impose le respect des règles en vigueur au sein de la société.

(...)