"Quatre est le chiffre à retenir actuellement", a expliqué le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke (sp.a) ce mardi 6 octobre lors d'une conférence de presse organisée en marge du comité de concertation. En effet, dès ce vendredi, la vie sociale des Belges tournera essentiellement autour de ce chiffre. Et pour cause: les rassemblements privés devront désormais se limiter à quatre personnes (en dehors de celles qui vivent sous votre toit). Ce qui signifie non pas que vous ne devrez être que quatre, mais bien que vous ne pourrez inviter que quatre personnes qui ne font pas partie de votre foyer. Hors de question donc d'organiser de grands repas de famille.La règle reste valable pour des retrouvailles dans les bars et les cafés, où les tables ne pourront plus accueillir que des groupes rétrécis (votre foyer + 4 maximum).Par contre, pour ce qui est des restaurants, les mesures ne changent pas. C'est-à-dire que dix convives ou moins pourront se réunir à table, comme c'est d'application depuis plusieurs semaines.Détail important à noter: les rassemblements qui se déroulent dans le cadre d'activités culturelles, sportives etc organisées ne sont pas soumis à la règle de 4.