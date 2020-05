Aujourd'hui, certains magasins ont pu rouvrir leurs portes. L'occasion pour les clients de se ruer dans les commerces. Etait-ce une bonne idée?

Ce matin, nous vous parlions des différents magasins qui ont été pris d'assaut lors de la réouverture. Primark, galerie l'Inno, Action, Decathlon... Aux quatre coins du pays, les magasins ont été assiégés ! Pour VTM News, le virologue Steven Van Gucht est revenu sur cette première matinée du déconfinement 1B. "C'est regrettable, bien sûr" commence le virologue. "Mieux vaut attendre un peu plus longtemps pour aller au magasin. S'il semble être trop bondé, revenez et faites autre chose. Évitez les longues files d'attente et une pièce fermée avec beaucoup de monde..."

Clairement, pour Steven Van Gucht, il n'est pas sage de se diriger dans des interminables files. "Il vaut mieux ne pas être dans une longue file d'attente. Dans les magasins, cela peut aussi devenir un peu plus fréquenté que d'habitude. Nous devons vraiment éviter cela" a-t-il conclu .