Après les averses et les vents violents de ces dernières heures, la neige va faire son retour chez nous. La pluie continue, elle aussi, de tomber un peu partout sur le territoire, toujours balayé par des rafales de vent.

Pour cette nuit

D'après les prévisions de l'IRM, "des averses seront encore possibles ce soir en de nombreux endroits sous une nébulosité variable à abondante. Puis plus tard en soirée et cette nuit, des éclaircies plus larges se développeront à partir de l'ouest et le temps deviendra plus sec." Toutefois, l'IRM précise que "le risque d'averses demeurera bien présent au sud du sillon Sambre et Meuse et pourront prendre un caractère hivernal en Haute Ardenne surtout en deuxième partie de nuit." Les minima oscilleront entre 0 et 5 degrés. Des rafales de 70 à 95 km/h seront encore possibles.

Les prévisions pour mardi

Demain, le temps restera venteux avec des averses surtout au sud du sillon Sambre et Meuse. En Ardenne, elles pourront prendre "un caractère hivernal et un coup de tonnerre ne sera pas exclu", toujours selon l'Institut royal météorologique de Belgique. Ailleurs, les éclaircies seront parfois larges et le temps souvent sec. Les maxima seront compris entre 1 degré en Hautes Fagnes à 7 degrés dans le centre du pays. Rafales possibles jusque 90 km/h.

En soirée de mardi et la nuit suivante, des éclaircies seront présentes au nord du sillon Sambre et Meuse sous un temps généralement sec.