"Revisiter l'Histoire questionne ce que signifie être belge aujourd'hui"

La virulence des propos tenus à l’encontre de Pierre Kompany, la semaine dernière, constitue un énième exemple de la violence du débat autour de la décolonisation de l’espace public. Alors que le Congo s’apprête à célébrer les 60 ans de son indépendance, la colonisation, son héritage et ses séquelles continuent à polariser les positions et à diviser la société. Comment se fait-il que le débat demeure si clivant, alors que les acteurs ayant vécu cette période de l’Histoire sont de moins en moins nombreux ? Marco Martiniello est sociologue à l’Université de Liège, chercheur en sciences politiques et sociales et fin connaisseur du mutliculturalisme et du racisme. Selon lui, l’une des explications serait à aller chercher dans l’émergence tardive de la réflexion sur l’histoire coloniale belge, et dans l’apparition d’une nouvelle génération de militants.