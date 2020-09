Avec ses 10 000 frères , le Grand Orient de Belgique (GOB) est la plus importante obédience parmi les plus de 25 000 maçons que l’on compte en Belgique (un chiffre qui reste stable). Outre le GOB, on dénombre cinq autres obédiences ou fédérations : Le Droit humain, mixte et majoritairement féminine avec près de 8 000 membres ; La Grande Loge de Belgique, masculine, avec plus de 4 000 frères ; La Grande Loge régulière de Belgique, masculine elle aussi, avec moins de 2 000 frères ; La Grande Loge féminine de Belgique, un peu plus grande ; et Lithos, mixte, qui est née en 2006 et compte plus de mille frères et sœurs. On peut estimer que les femmes remplissent un tiers des rangs maçonniques en Belgique.