Coup dur pour les Belges espérant voyager au Royaume-Uni cet été. Comme annoncé par Frank Vandenbroucke, les ministres ont approuvé une liste de 27 pays où la situation est considérée comme". Cette décision a été prise en réaction à l'évolution des variants comme le variant Delta, afin d'éviter de voir une aggravation de la situation épidémiologique dans notre pays.

Concrètement, pour toutes les personnes arrivant sur le sol belge, en provenance de ces pays, une quarantaine obligatoire de 10 jours sera imposée. Pour les personnes n'ayant pas la nationalité belge ou n'étant pas domiciliées en Belgique, une interdiction de voyage au départ de ces pays sera mise en place. Il sera donc impossible pour les résidents britanniques de venir passer des vacances à Bruxelles.

Parmi les pays concernés, on retrouve l'Inde, le Brésil, le Royaume-Uni... Mais aussi la Jordanie, le Qatar, le Népal, l'Argentine et le Pakistan. "Ça ne me fait pas plaisir, mais nous devons nous protéger contre ce qu'il se passe dans ces pays", a commenté Frank Vandenbroucke après l'annonce.



La liste complète sera transmise par les autorités belges et intégrées aux autres réglementations.





Et pour l'Euro ?

Pour les fans des Diables, cela signifie aussi qu'il sera malheureusement plus difficile d'aller supporter les joueurs belges lors d'éventuelles demi-finale et finale de l'Euro. Ces matches auront en effet lieux à Wembley. Les Belges qui décident de s'y rendre devront donc se plier à une quarantaine de 10 jours à leur retour en Belgique.