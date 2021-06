On se souvient tous des premiers jours de beau temps de 2020 et 2021, et des digues prises d’assaut par les touristes d’un jour ou plus. Cet été, les autorités locales vont encore devoir trouver un moyen de gérer l’afflux de visiteurs, tout en proposant des activités sympathiques. "Le secteur du tourisme est bien préparé pour donner aux clients une agréable sensation de vacances. Encore maintenant, ‘bienvenue’, ‘sûr’ et ‘confortable’ restent les mots-clés. Le baromètre d’affluence sur le site de la Côte (lelittoral.be, NdlR) donne un aperçu de la situation en temps réel dans les stations balnéaires et montre où il fait calme en bord de mer. Le site Internet répertorie également les activités en bord de mer qui sont intéressantes et les plages les plus calmes, précise Sabien Lahaye-Battheu, députée et présidente de Westtoer. Les touristes doivent se sentir en sécurité. Notre santé est une priorité absolue. Nous continuerons à informer les vacanciers à quel moment et où ils pourront profiter de manière optimale de l’atmosphère côtière. Westtoer et les stations balnéaires conseillent aux visiteurs de bien s’informer à l’avance sur les mesures applicables et sur les initiatives des acteurs touristiques et des stations balnéaires."

Port du masque sur la digue et dans les rues : le point pour chaque station

Knokke-Heist : Pas de port du masque obligatoire dans le domaine public, sauf les marchés.

Zeebrugge : pas d’obligation supplémentaire.

Blankenberge : masque buccal recommandé dans la rue commerçante et sur le domaine public aux heures de pointe.

Le Coq-Wenduine : masque obligatoire dans le centre et dans tous les parkings publics.

Bredene : Pas d’obligation supplémentaire.

Ostende : Masque obligatoire aux heures de pointe, lorsque la distance n’est pas garantie.

Middelkerke-Westende : Pas d’obligation supplémentaire.

Nieuport : Pas d’obligation supplémentaire.

Coxyde-Oostduinkerke : Pas d’obligation supplémentaire.

La Panne : Masques buccaux obligatoires dans la Zeelaan entre 8 h et 19 h.