La plupart des utilisateurs de titres-services travaillent à domicile en ce moment. Les aides-ménagères sont donc en contact avec différents clients au cours d'une semaine de travail. Lorsque le client se trouve dans la même pièce que l'aide-ménagère, il lui est demandé de porter un masque mais, selon l'étude d'ACV, 75% des aides-ménagères ont été confrontées à un ou plusieurs clients qui n'en portaient pas. De nombreuses professionnelles se rendent par ailleurs dans des maisons où l'un des membres de la famille est malade.

Le syndicat chrétien préfèrerait que les employées des titres-services restent chez elles, mais souligne que nombre d'entre elles continuent à travailler afin de ne pas perdre trop de revenus. Pour créer une situation de travail plus sûre pour les aides-ménagères, "nous menons des consultations avec le secteur et le cabinet de la ministre (flamande de l'Economie, NDLR) Hilde Crevits", a indiqué la présidente Pia Stalpaert. "Nous demandons par exemple que les travailleurs ne soient pas obligés d'effectuer des remplacements. La possibilité d'autoriser le chômage temporaire pendant une demi-journée serait une bonne solution, mais ce n'est pas possible pour l'instant."