Souvenez-vous. C’était le jeudi 12 mars. La Première ministre Sophie Wilmès, accompagnée des ministres-Présidents des entités fédérées, annonçait l’adoption des premières mesures qui allaient déboucher sur un confinement de la population belge pour faire face à la pandémie du coronavirus.

Ce lundi 4 mai, soit sept semaines plus tard, la Belgique, suivant en cela l’exemple d’autres pays européens (comme l’Italie, l’Espagne ou l’Allemagne), peut entrevoir le bout du tunnel. La pandémie, qui a déjà causé le décès de 7 844 personnes dans notre pays, est loin d’être terminée. La preuve en est que le groupe d’experts en charge du déconfinement travaille à un scénario de reconfinement en fonction de l’ampleur d’un inévitable rebond.

Mais, en l’état actuel des différents indicateurs suivis par le Centre national de crise et le SPF Santé publique, le déconfinement et la mise en place du "tracing" peuvent démarrer. Depuis plusieurs jours, ces indicateurs (nouvelles hospitalisations, lits occupés dans les unités de soins intensifs, guérisons…) suivent en effet une tendance clairement baissière. Au dernier décompte (communiqué dimanche matin), il était fait état de 77 nouvelles hospitalisations, le nombre le plus faible depuis l’annonce du confinement, et de 79 décès au cours des 24 dernières heures.

Le déconfinement, tel qu’annoncé par la Première ministre le 24 avril, se fera de manière progressive. La première phase, qui s’ouvre ce lundi 4 mai, va permettre le retour du personnel au sein des entreprises "business to business" (à savoir celles qui n’accueillent pas de public), ainsi que la réouverture des merceries et des magasins de tissu (utiles pour la fabrication de masques de protection). Il faudra attendre une semaine de plus, le 11 mai, pour que les autres entreprises et commerces en fassent de même. Le 18 mai marquera le début du retour de certains élèves de l’enseignement primaire et secondaire.

Le masque rendu obligatoire dans les transports publics

Le coup d’envoi du déconfinement, ce lundi, s’accompagnera de mesures sanitaires très précises. Le port d’une protection (masque artisanal ou de confort, écharpe, foulard, etc.) couvrant la bouche et le nez est "fortement recommandé" à partir de 12 ans dans l’espace public et "obligatoire" dans les transports en commun (trains, trams, bus, métro). Cette obligation s’applique dès l’entrée dans une gare, dans une station de métro ou lorsque l’usager patiente à un arrêt. Les masques doivent aussi être portés dans le cadre du travail si les distances de sécurité ne peuvent pas être respectées.

Les autorités et les experts en santé publique tiennent à rappeler que le port d’un masque doit être considéré comme un complément aux précautions fondamentales, que sont la limitation des contacts, le respect des distances et les règles d’hygiène en vigueur depuis le début de la crise du Covid-19.