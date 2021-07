Si vous décidez de vous faire vacciner aujourd’hui, vous atteindrez un niveau de protection maximal autour du 31 août. L’impact de la vaccination sur la rentrée de septembre va donc se jouer dans les prochains jours.

Après, il sera trop tard. C’est la recommandation que souhaite faire passer la Task Force vaccination aux Belges qui hésiteraient encore à se rendre dans un centre de vaccination. On sait en effet que chez les plus jeunes, notamment les moins de 41 ans, les vaccins Pfizer et Moderna sont reconnus efficaces surtout après la deuxième dose, et encore plus au vu de l’évolution du variant Delta.