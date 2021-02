Depuis le lancement de l'application le 30 septembre, 15.700 personnes testées positives au coronavirus ont utilisé Coronalert pour avertir leurs contacts, selon les derniers chiffres consolidés disponibles sur le site Tracing against corona. Or, dans le même temps, près de 620.000 tests positifs ont été recensés en Belgique, ce qui signifie que l'outil n'a été utilisé que par 2,5% des personnes contaminées.

Seuls 10 à 11% des tests effectués se retrouvent dans Coronalert, relève L'Echo. Et parmi les utilisateurs de l'application qui ont été testés positifs, seuls 37% autorisent l'application à avertir leurs contacts, un pourcentage qui a tendance à baisser ces dernières semaines.

Coronalert a pourtant été téléchargée plus de 2,4 millions de fois, ce qui n'est pas si mal, souligne le quotidien. Les responsables de l'application s'étaient donné comme premier objectif d'atteindre un taux de téléchargement de 15% et la Belgique se situe pour l'instant à plus de 20%.

Le taux de positivité des personnes qui se font tester à la suite d'un avertissement de Coronalert s'élève à 15%, alors qu'il tourne autour des 5% dans la population belge.