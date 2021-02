Fournir une expertise sur les vaccins en cours de développement et une fois mis sur le marché, en matière de sécurité mais aussi des données d’efficacité et de qualité : c’est ainsi que le Pr Jean-Michel Dogné définit sa fonction en tant qu’expert du développement et de la sécurité des vaccins au sein de la Task Force vaccination.

La campagne de vaccination semble connaître des débuts laborieux, dans notre pays comme dans d’autres d’ailleurs en Europe. À ce stade, quel bilan tirez-vous ?