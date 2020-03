Les mesures de confinement prises par le gouvernement sont elles suffisantes ? Philippe Devos, médecin intensiviste au CHC de Liège et président de l'Absym, estime qu'elles sont indispensables et, si la population ne les respecte pas à la lettre, elles devront être renforcées. Mais il critique aussi vertement la dualité du discours de Maggie De Block, la ministre fédérale de la santé. Selon lui, sa communication paradoxale est partie responsable des comportements dangereux actuels. Pour lui, nous sommes au début de l'épidémie et des mesures plus fortes seront prises prochainement.

Nous sommes au début de l'épidémie, comment va-t-elle évoluer ?