Sites de rencontre, accessoires érotiques, sexologues: le confinement vu de Flandre © D.R. Société J. He.

Être confiné chez soi, pas toujours évident. On tourne en rond, l’ennui est là… En Flandre, depuis le 18 mars, date du début du confinement, on a ainsi enregistré une hausse de 94 % des accessoires érotiques, a constaté De Morge n qui a interrogé à ce sujet la multinationale EDC Retail. Un chiffre qui signifie environ 800 commandes quotidiennes de plus qu’en temps normal.