La Première ministre Sophie Wilmès (MR) a affirmé ce jeudi 16 juillet à la Chambre avoir demandé à Sciensano de repenser sa communication quant à la situation épidémiologique en Belgique. Depuis plusieurs semaines, l'institut de santé publique tente de donner une vue plus globale de l'évolution de l'épidémie de coronavirus. Pour cela, Sciensano publie quotidiennement une moyenne, s'intéressant aux sept derniers jours., a déclaré la Première ministre libérale.

L'ancien porte-parole interfédéral dans la lutte contre le Covid-19, Emmanuel André, avait estimé ce jeudi matin que la stratégie de l'institut de santé publique n'était plus la bonne. "Les chiffres lissés dans le temps et l'espace par Sciensano ne sont pas suffisamment précis pour suivre l'évolution rapide de l'épidémie dans plusieurs zones du pays, avait écrit l'expert membre du GEES sur Twitter. Il est plus que temps de changer de mode de surveillance pour éviter un phénomène de caisses de résonance."

La décision de Sciensano de ne plus communiquer les chiffres quotidiens remonte au 23 juin. L'institut avait fait savoir alors qu'en raison de la diminution de la propagation du Covid-19, il était désormais plus intéressant d'observer l'évolution des tendances et non plus des données journalières. "Cela permet de mieux objectiver l'évolution de l'épidémie, indépendamment des fluctuations des chiffres journaliers", avait expliqué Sciensano dans un communiqué.