Interviewé lors du journal télévisé de la VRT, le virologue Steven Van Gucht a souligné encore une fois l'importance de ne pas mentir lorsque l'on reçoit un appel dans le cadre du traçage des contacts.

En Belgique, le principe de traçage tel qu'il a été mis en place est simple : les personnes ayant eu un contact avec les personnes infectées sont appelées afin de limiter la propagation du virus. Même si une possibilité d'application est à l'étude, elle se heurte encore à de nombreux obstacles. C'est donc actuellement un système majoritairement basé sur la confiance.

Pourtant, ce système est encore loin d'être parfait. "C'est une responsabilité partagée. Le système doit s'améliorer, les tests de laboratoire doivent arriver plus rapidement et les données recueillies par les médecins généralistes doivent être plus correctes", reconnaît volontiers le virologue Steven Van Gucht. "Mais les gens doivent aussi avoir davantage confiance dans le système", ajoute le chef du département des maladies virales de l'Institut de santé publique Sciensano.

Appel à l’honnêteté

Le virologue flamand veut également être clair : “Même si vous avez eu beaucoup trop de contacts, ou si vous avez fait un barbecue, cela ne sera pas utilisé contre vous”. Un rappel important puisque certaines personnes pourraient craindre d'avoir des problèmes en admettant ne pas avoir respecté toutes les mesures de distanciations sociales mises en place depuis plusieurs semaines. Pour Steven Van Gucht, en cas d'appel, "il faut être aussi ouvert que possible, parce qu'au final, cela va sauver des vies".

Sans ce système de traçage, une personne malade peut facilement contaminer d'autres personnes. "Cela conduirait à des centaines de nouvelles infections", rappelle le virologue.