Depuis le début de la crise du coronavirus, la Belgique est montrée du doigt comme un mauvaise élève. Avec plus de 78 000 cas confirmés et près de 9 950 décès, le taux de mortalité en Belgique est l'un des plus haut au monde. Sur la carte épidémiologique européenne du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), la Wallonie, la région bruxelloise et la Flandre apparaissent toutes en orange.

Le SPF Affaires étrangères reprend les informations spécifique à chaque pays sur son site.

Test obligatoire, quarantaine

Plusieurs pays ont donc décidé d'appliquer des mesures lorsque des touristes étrangers entrent sur leur territoire. Une quarantaine est donc actuellement obligatoire lors de l'arrivée en Allemagne, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Norvège, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni ou en Slovénie. L'Islande permet de choisir entre la quarantaine ou la réalisation d'un test. A contrario, Chypre et la Grèce imposent un test à l'arrivée.

Dès demain, la Suisse se joindra à cette liste puisqu'elle imposera une quarantaine aux Belges. Il faudra donc se mettre en quarantaine sur place durant dix jours. Il sera également obligatoire de se présenter aux autorités cantonales compétentes dans les deux jours suivant son arrivée.

Interdiction totale

Plusieurs pays ou régions sont également purement et simplement interdits aux Belges. Le Danemark, la Finlande, la Lituanie et Malte ont fermé leurs frontières, tandis que plusieurs régions d'Espagne, de Bulgarie, de Roumanie et du Royaume-Uni sont interdites d'accès.