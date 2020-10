Le vendredi 23 octobre, les autorités fédérales et régionales ont pris toute une série de nouvelles mesures afin de limiter la propagation du coronavirus dans notre pays. Parmi les changements majeurs, la mise en place d'un couvre-feu entre 22h et 6H en Wallonie et à Bruxelles. Aujourd'hui, les chiffres communiqués par l’Institut de santé publique Sciensano, ont encore augmenté, que cela soit en terme de nouvelles contaminations, d'hospitalisations ou de décès.Yves Van Laethem a tenu à rappeler que nous sommes à quelques jours des vacances de Toussaint, qui vont d'ailleurs être prolongées. "Si vous ne travaillez pas, tentez de profiter en redécouvrant des films, livres, en faisant des balades, mais limitez surtout vos contacts en respectant les règles. Il faut prendre nos responsabilités. On ne doit pas vivre comme des moines, on ne doit pas s'éloigner des autres, mais on doit user des moyens qui nous permettent de garder nos distances. Découvrez le bouton pause de votre tableau personnel. La manière dont nous allons agir dans les deux semaines est essentielle sur l'évolution de la situation et on doit aider le système pour qu'il tienne le coup", a-t-il expliqué.

L'expert est ensuite revenu sur les chiffres, qui continuent d'augmenter. Néanmoins, on constate un retard dans l'augmentation des nouvelles infections, même si les décès et hospitalisations continuent par contre d'augmenter. Le week-end dernier, nous avons atteint 18.217 nouvelles infections en un jour, un nouveau record. Mais ces chiffres sont appelés à descendre, vu que nous ne testerons plus que les personnes symptomatiques.

Lundi dernier, on a dénombré 12.491 nouveaux cas, un doublement par rapport à la même période une semaine auparavant. Notons que le nombre de test ne diminue pas et le taux de positivité a tendance à augmenter. Un test sur cinq est positif, et un sur trois dans la province de Liège. Cette augmentation touche toujours les personnes plus âgées et les hospitalisation risquent donc d'augmenter. Néanmoins, actuellement les personnes dans la trentaine sont les plus touchées. Toutes les provinces sont atteintes mais avec un timing différent. La province de Liège est la plus touchée suivie du Hainaut et de Bruxelles. Dans le nord du pays, il y a un doublement des nouvelles infections tous les 15 jours, ce qui signifie donc que l'évolution épidémiologique en Flandre a un retard de 10 jours par rapport à la Wallonie.

D'ici 15 jours on devrait atteindre les 2 000 patients dans les soins intensifs, soit notre capacité maximale. Yves Van Laethem a de fait insisté sur le fait de ne pas dépasser la capacité des mains qui peuvent travailler autour des lits. On a actuellement un absentéisme important dans le personnel hospitalier, on parle de 15 à 20% d'absence. De plus, un lit covid nécessite un encadrement plus important qu'un lit dit "normal".

Du côté des décès, on en déplore actuellement 42 par jour, soit une augmentation de 38%. Ce vendredi 23 octobre, nous avons atteint 80 décès.

Pour conclure, l'expert a souhaité rappeler que le télétravail est devenu la règle, il est très fortement recommandé si pas obligatoire. Certaines directions n'appliqueraient pas les mesures de manière optimale. Yves Van Laethem demande donc de ne pas ignorer le point du télétravail. "Moins de personnes dans l'entreprise signifie moins de contact et de personnes dans les transports en commun, ce sont des petits pas dans la bonne direction", a-t-il déclaré.

Antoine Iseux, le porte-parole du Centre de crise, a ensuite tenu à rappeler, au lendemain de toute une série de nouvelles règles, qu'il existe toujours un décalage dans le temps entre la mise en place des mesures et leurs effets concrets dans la société. Selon lui, cette semaine est essentielle, car nous devons essayer de faire baisser les courbes pour les semaines à venir. "Faisons partie de la solution et non du problème. Nous devons chercher à maximiser les règles. Une personne que nous ne voyons pas maintenant c'est peut-être une personne qui ne sera pas hospitalisée demain". L'expert a ensuite rappelé les règles en vigueur à savoir les règles d'hygiène et de distanciation, dans le cas où les contacts sociaux sont inévitables. Il a également insisté sur le fait qu'il sait que maintenir le contact est essentiel mais qu'il existe une multitude de moyens en dehors de la rencontre physique. "Nous sommes dans une situation difficile mais nous n'en sortirons qu'ensemble. Une société combative et unie est plus forte que ce virus, essayons d'aller plus loin dans l'application des mesures pour lutter contre ce virus. Nous comptons sur vous tous plus que jamais", a-t-il conclu.